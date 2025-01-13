Єрмак має більше за Зеленського: ЗМІ дізналися, яка зарплата у президента і голови ОП

Також ЗМІ дізналися, яка зарплата у заступника Єрмака Олега Татарова.

Зарплата Володимира Зеленського у 2024 році становила 28 тисяч гривень на місяць. Надбавки, премії та інші компоненти заробітної плати президентові не встановлені.

Про це пише "24 канал" з посиланням на інформацію від Державного управління справами.

У Державному управлінні справами відповіли, що зарплата президентові Володимиру Зеленському нараховується в розмірі посадового окладу – по 28 тисяч гривень щомісячно. Інших компонентів заробітної плати (надбавок, премій тощо) йому не встановлено.

Загалом у 2024 році Зеленський отримав 336 тисяч гривень зарплати, з якої сплачено податки і збори у сумі 66 500 гривень

Скільки заробляє Єрмак

Також журналістам стало відомо заробітню плату керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Що цікаво, отримує він більше, ніж його бос – президент.

Загалом за 2024 рік на посту голови ОП Єрмак заробив 582 255,50 гривень. Протягом цього часу він сплатив податків на суму в 115 525,65 гривні. Посадовий оклад Єрмака становить 121 270,63 гривні.

Фото: Associated Press

Зарплата Татарова

Заступник Єрмака Олег Татаров у 2024 році отримав 497 610,90 гривні зарплати. Його посадовий оклад становить 173 069,87 гривні. З нарахованої заробітної плати Татаров сплатив податки та збори у сумі 98 742,98 гривні.

Олег Татаров / Фото: УНІАН

Раніше ми писали, скільки заробляють Зеленський і лідери інших держав.

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