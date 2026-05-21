Єрмак на суді зізнався, який браслет носить

Андрій Єрмак

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що після обрання запобіжного заходу, виконує всі зобов’язання, які наклав на нього суду.

Про це ексголова ОП сказав під час засідання суду.

Єрмак запевнив, що носить електронний браслет і показав його журналістам.

Також він передав суду документальне підтвердження, що здав всі свої закордонні паспорти. Ексголова запевнив, що ці паспорт «знаходяться там, де вони повинні були бути».

«За мене сплачена одна із найбільших застав, навіть більше, тому що багато було людей, які вирішили допомогти. І це стало навіть більше, ніж визначив суд, це більше 150 млн», — нагадав він.

Нагадаємо, заява про браслет викликали іронічні згадки у журналістів, адже раніше у ЗМІ зауважували різноманітні аксесуари у тодішнього голов ОП, які пов’язували з різними містичними віруваннями.

Раніше прокурори в суді заявили, що ексголова ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

За інформацією САП, Єрмак надсилав ворожці дані про дати народження потенційних кандидатів на вищі державні посади, щоб отримати «зелене світло» на їхнє призначення. Серед осіб, чию долю нібито визначали зірки, були ключові фігури української політики.

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко), яка є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології. Що цікаво, її батько є громадянином РФ.

