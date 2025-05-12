Єрмак назвав "червоні лінії" України на переговорах про мир

Андрій Єрмак / © Getty Images

Реклама

Глава Офісу президента Андрій Єрмак окреслив «червоні лінії» України, на перетин яких вона ніколи не погодиться. Сполучені Штати не закликають Україну до територіальних поступок чи відмови від НАТО, враховуючи позицію Києва у закінченні війни.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

«Позиція американців — закінчити цю війну. Але все, що з’являється в інформпросторі, може належати або одній стороні, або іншій. Є чітка, послідовна українська позиція. З червоними лініями. Цці червоні лінії — це не просто якісь хотєлки», — сказав він.

Реклама

З його слів, у всіх документах, які Україна представляла, від формули миру президента Зеленського, від плану перемоги до плану внутрішньої стійкості, — це все на 100% базується на тому, що декларативно поважають усі країни світу.

«Будемо реалістами, у нас триває війна. І ця війна рано чи пізно все одно закінчиться. Будь-які переговори починаються з припинення вогню і будь-яка війна все одно завершується переговорами. Переговори для того й існують, щоб на них обговорювати всі питання, які треба обговорити для припинення війни. Я б більше звертав увагу на абсолютно чітку, послідовну позицію України, позицію президента Зеленського, яка не змінюється — вона залишається дуже чесною, відкритою і принциповою», — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території російськими та не погодиться на зменшення чисельності армії, це червоні лінії. Справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх її територій.