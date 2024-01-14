Єрмак назвав пункти української Формули миру, які обговорять у Давосі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав п'ять пунктів української Формули миру, які мають бути розглянуті на четвертій зустрічі радників із національної безпеки та дипломатичних радників лідерів держав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, серед учасників цієї зустрічі - 81 країна та міжнародна організація. На попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66 учасників. Зокрема своїх представників до Давоса делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 – Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії.

Так, четверта зустріч радників у Давосі є логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів української Формули миру:

ядерна безпека;

продовольча та енергетична безпека;

звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей,

відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Ще п'ять пунктів мають опрацювати уу Давосі, серед них: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

"Хорошим знаком є також постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включається в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства. Сьогодні у Давосі ми говоримо про світовий порядок і справедливість. Я вдячний за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналась до консультацій на рівні радників, але одразу включилась в роботу", - наголосив Єрмак.

Андрій Єрмак під час відкриття зустрічі радників розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів Росією українських міст, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури.

"Просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть агресору паузу для накопичення сил… Якщо не відновити міжнародне право і територіальну цілісність України, то будь-який агресор деінде у світі зможе завтра відхопити шмат будь-якої країни та провести там фейкові вибори. Мир, якого прагне, Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях", - наголосив керівник ОП.

14 січня в межах четвертої зустрічі радників у Давосі також відбудуться спеціальні дві сесії в розвиток презентованих на Мальті пунктів Формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.

"Працюємо над українською Формулою миру", - резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у Давосі анонсували візит Володимира Зеленського.

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