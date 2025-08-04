Єрмак назвав умови, за яких війна може завершитися вже цього тижня

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак / © Associated Press

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Війна в Україні може завершитися вже цього тижня за умови посилення міжнародного тиску на Росію через запровадження нових санкцій. Зокрема, йдеться про накладення обмежень на російські державні агентства «Росатом» і «Роскосмос», відключення «Газпромбанку» від системи SWIFT, а також введення санкцій проти російських портів.

Таку думку висловив Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй статті для The Washington Post.

За його словами, Україна підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру через демонстрацію сили, адже саме такий підхід є зрозумілим для російського лідера Володимира Путіна. Водночас голова Офісу президента наголосив, що для реальної зміни ходу війни потрібно посилити чинні санкції проти Росії.

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«Росія імпортує на мільярди мікрочіпів та електроніки, що використовуються в її безпілотниках та ракетах, через Китай та інші менші країни Центральної Азії. Ці компоненти часто походять із Заходу, але потрапляють до Росії обхідними торгівельними шляхами та фінансовими лазівками. Нас дуже обнадіюють нещодавні дії США щодо боротьби з ухиленням від санкцій. Двопартійний законопроєкт Грема-Блюменталя знаменує собою вагомий крок до запровадження вторинних санкцій проти організацій у третіх країнах, які допомагають фінансувати російську військову машину», — написав він.

Єрмак наголошує, що російські державні агентства — «Росатом» і «Роскосмос» — не є звичайними цивільними структурами, а відіграють важливу роль у підтримці війни, яку веде Путін. Він вважає, що ці організації повинні бути повністю під санкціями та позбавлені можливості співпрацювати з науковими і освітніми установами Заходу.

Він вважає, що Росію потрібно жорсткіше обмежити в доступі до міжнародної фінансової системи. Зокрема, він підкреслює, що попри часткове відключення російських банків від системи SWIFT у 2022 році, Газпромбанк і досі залишається в ній.

Цей банк, за словами Єрмака, використовується для обходу санкцій, зокрема у сфері торгівлі енергетичними та оборонними товарами. Тому він наполягає на негайному відключенні Газпромбанку, а також інших дрібніших фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції.

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Також Голова ОП підтримав рішення Дональда Трампа щодо запровадження підвищених мит для Індії за купівлю російської нафти за ціною, вищою за встановлений міжнародний ліміт. Водночас він наголосив, що таких заходів недостатньо й необхідно посилити економічний тиск на РФ.

Єрмак нагадав, що міжнародна санкційна група, співголовою якої він є, розробила низку додаткових кроків. Зокрема, йдеться про:

санкції проти російських портів, що використовуються для експорту нафти;

виявлення і блокування суден з «тіньового флоту», які вимикають системи відстеження або здійснюють підозрілі перевантаження нафти;

боротьбу з посередниками в ланцюгах постачання оборонної продукції;

обмеження криптовалютної інфраструктури, що використовується для обходу санкцій.

Він наголосив, що риторика Трампа демонструє, що він усвідомлює серйозність ситуації. Ультиматум, висунутий Путіну, завершується вже цього тижня, і від рішень, які будуть прийняті найближчим часом, можуть залежати тисячі життів. Єрмак переконаний, що необхідні інструменти для стримування Росії вже є — лишається тільки мати політичну волю використати їх ефективно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський заявляв в інтерв’ю ABC News, що Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну або принаймні зупинити її.

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