Єрмак несподівано відвідав Умєрова: що з’ясувало розслідування УП

Андрій Єрмак / © Getty Images

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно відвідував секретаря РНБО та ексміністра оборони Рустема Умєрова в його приватному помешканні. Зустріч тривала близько трьох годин.

Про це йдеться в опублікованому в п’ятницю, 6 лютого, розслідуванні УП.

Як з’ясували журналісти видання, 30 січня о 20:20 кортеж Андрія Єрмака прибув до житлового комплексу, де мешкає Рустем Умєров. Біля заїзду автівки до паркінгу експосадовця зустрічав особистий охоронець чинного секретаря РНБО.

Під час візиту охорона Єрмака забезпечувала периметр безпеки навколо будинку Рустема Умєрова.

Зустріч завершилася о 23:17, тобто загальний час перебування гостя в помешканні високопосадовця становив близько трьох годин.

Згодом Рустем Умєров повідомив в коментарі журналістам, що його розмова з Єрмаком тривала близько години і носила загальний характер про життя, роботу та події в Україні.

«Після його звільнення, а ми пропрацювали разом тривалий час, не мали нагоди поспілкуватися», — сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що жодного впливу на його рішення чи на його діяльність «з боку пана Єрмака чи будь-кого іншого не було і бути не може».

Журналіст УП Михайло Ткач нагадав, що Рустем Умєров фігурує на так званих «плівках Міндіча» як відвідувач його квартири, а правоохоронці підозрюють, що скандальний бізнесмен, який переховується в Ізраїлі, начебто мав вплив на ексміністра оборони.

Як повідомлялося, розслідування УП встановило, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак після своєї відставки продовжує зустрічатися та спілкуватися з високопосадовцями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після звільнення з посади Андрій Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.