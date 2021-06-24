Єрмак обговорив із Нуланд липневий візит Зеленського до США

Нині активно готується візит українського президента до Вашингтона і його зустріч з Байденом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею Державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторією Нуланд.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення американського лідера Джо Байдена.

Нуланд запевнила в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, зазначають в ОП.

Своєю чергою Єрмак поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні й розповів про кроки реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави.

Заступниця Держсекретаря США відзначила важливість продовження розпочатих реформ, реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден під час телефонної розмови із Зеленським запросив українського президента до Білого дому. Усе це відбувається на тлі скасування Сполученими Штатами санкцій проти "Північного потоку-2", що дасть Путіну його добудувати та "вимкнути" Україну з транзиту російського газу до ЄС, відмови країн-членів Альянсу говорити про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) та реального глухого кута в процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Про те, чи вдалу тактику обрали у Зеленського, на які саме безпекові гарантії з боку Сполучених Штатів сподіваємося та що на українського президента чекає у Білому домі в липні - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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