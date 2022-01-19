Єрмак обговорив із очільницею МЗС Канади деескалацію ситуації навколо України

Сторони "обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України".

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 18 січня, провів зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Подробиці зустрічі очільник ОП оприлюднив у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, співрозмовники "обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації".

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Окрім того, Єрмак і Жолі обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямах двосторонньої взаємодії. За підсумками переговорів голова ОП висловив вдячність канадській стороні за непохитну підтримку.

Раніше про зустріч із очільницею МЗС Канади також інформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який зазначав, що українська сторона розраховує на "продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю".

"Вдячний за цей важливий прояв підтримки та відкритість до зміцнення відносин між Україною і Канадою", - підкреслював він.

Тим часом віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина обговорила із Мелані Жолі "можливі кроки на міжнародному рівні для стримування російської агресії, а також шляхи посилення обороноздатності України".

"Наголосила на необхідності розширення співпраці України та НАТО як заходу стримування", - поділилася політкиня.

Раніше повідомлялося, що візит Жолі, в межах якого вона також мала відвідати канадські війська, дислоковані в Україні для підтримки місцевих бійців, повинен "підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України".

А в Global News дізналися, що Канада перекинула до України невеликий контингент бійців спецназу на тлі зростання напруженості між військовим альянсом НАТО та Росією.

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