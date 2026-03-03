Єрмак отримав нову посаду: чим він тепер займається

Андрій Єрмак / © Getty Images

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолив новостворений комітет при Національній асоціації адвокатів України. Цей комітет опікуватиметься питаннями захисту постраждалих від агресії та механізмами компенсацій.

Про це йдеться в заяві НААУ.

У повідомленні йдеться, що очільниця Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова ініціювала створення чотирьох профільних комітетів.

Перший із них — Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення, який очолив Єрмак.

Другий — Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я. Його очолюватиме адвокатка Ганна Іщенко.

Також сформовано Комітет з питань нафти, газу та надрокористування під керівництвом Сергія Антоненка і Комітет з питань медіації, який очолила Луїза Романадзе.

Робота членів рад комітетів, зокрема їхніх керівників, здійснюється на громадських засадах. Водночас персональний склад, функції, права й обов’язки кожного комітету визначаються окремим розпорядженням очільника НААУ.

«На виконання завдань комітети взаємодіють з Радою адвокатів України, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана зі сферою відповідальності комітетів, судовими та правоохоронними органами, комітетами та апаратом Верховної Ради України, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні, правозахисними організаціями, громадськими організаціями, об’єднаннями, юридичними особами приватного та публічного права, а також фізичними особами», — йдеться у заяві НААУ.

Звільнення Єрмака — що відомо

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року глава держави Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади керівника Офісу президента України відповідним указом. Рішення було ухвалене після заяви Єрмака про відставку, і після того, як у його кабінеті детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки.

У січні 2026 року стало відомо, що Єрмак відновив право на адвокатську діяльність, яке він призупиняв 2020 року після призначення на посаду до ОП. Згідно з даними НААУ, Єрмак має свідоцтво ще від 1995 року та є співзасновником «Міжнародної правничої компанії».