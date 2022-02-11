Єрмак підтвердив готовність української сторони проводити очні засідання ТКГ у Туреччині

Для України важливо, щоб переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі були результативними.

Учасник переговорів у “нормандському форматі”, які відбулися 10 лютого у Берліні, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Туреччині.

Про це він сказав 11 лютого під час пресконференції в Берліні.

Переговорник від України нагадав, що наразі засідання Тристоронньої контактної групи відбуваються в режимі відеоконференції. Коли ж стане можливим вести мову про очні зустрічі, українська сторона, за його словами, не буде відмовлятися від пропозиції Туреччини.

“Ви знаєте, що наші турецькі партнери запропонували це. Ми з радістю і вдячністю це прийняли. Якщо буде погодження всіх сторін, безумовно, Україна буде готова зустрічатися в Туреччині для того, щоб продовжити перемовини”, - запевнив він.

За словами Андрія Єрмака, найголовніше не те, де будуть відбуватися ці переговори, а щоб вони були результативними. "Місце - це важлива річ, але не на першому місці", - зауважив він.

Водночас Єрмак підкреслив, що на сьогоднішніх переговорах усі сторони підтвердили зацікавленість у тому, щоб процес перемовин в ТКГ був дійсно ефективним.

“На жаль, останнім часом - особливо з питань безпеки, питань гуманітарних - ніяких рішень. Перемовини відбуваються. Останнє рішення, яке було дуже важливе, - це було підтвердження режиму припинення вогню”, - наголосив учасник переговорів від України.

Нагадаємо, що попередня зустріч у “нормандському форматі” відбулася у Парижі 26 січня. Після неї учасник переговорів від України Андрій Єрмака заявив про реанімацію “нормандського формату”. Натомість представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч “непростою” і заявив, що її основною метою була «інвентаризація різних прочитань Мінських угод”.

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