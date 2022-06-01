Єрмак підтвердив, що Україна отримає від США системи HIMARS, боєприпаси до них і не тільки

Єрмак підтвердив, що Україна отримає від США системи HIMARS, боєприпаси до них і не тільки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив ввечері 1 червня, що держава отримає від США новий пакет військової допомоги. Зокрема, він міститиме реактивні системи залпового вогню HIMARS та боєприпаси до них.

Окрім того, до України надійдуть гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси.

Про це Єрмак написав у Мережі.

"Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси. Дякуємо союзникам. Переможемо росію разом", – йдеться у повідомленні голови ОП.

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Нагадаємо, 1 червня в Білому домі офіційно оголосили, що передають Україні РСЗВ та уточнили, що йдеться саме про HIMARS та боєприпаси до них. Проте там не вказали дальність цих боєприпасів.

Перед цим президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. Зокрема, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та зміцнюватимуть східний фланг НАТО.

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