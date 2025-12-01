Єрмак пішов: хто може прийти замість нього та про які наслідки говорять іноземні ЗМІ

Андрій Єрмак / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови свого офісу Андрія Єрмака, який подав заяву про відставку. За рівнем впливу експерти називали його «другою людиною в державі».

«Перше — відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію», — заявив президент.

За його словами, тепер надважливі переговори з американцями у Києві найближчими днями вестимуть очільник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка — тобто Рустем Умєров, Андрій Гнатов та Сергій Кислиця.

Що передувало

53-річний Єрмак вже є рекордсменом, оскільки очолював президентський офісдовше, ніж будь-хто з його попередників. Зеленський призначив його головою ОП ще на початку лютого 2020 року, перед цим звільнивши з посади Андрія Богдана. Від першого дня великої війни вплив Єрмака лише стрімко зростав, а окрім зовнішньої політики, поширювався ще й на внутрішню.

Однак все змінилося 28 листопада, коли до Єрмака прийшли з обшуками. У якій саме справі до нього прийшли з обшуками, поки що невідомо, проте українські видання пов’язують слідчі дії зі справою «групи Міндіча».

Західні ЗМІ вважають, що обшук у Єрмака загострює політичну кризу в Україні, оскільки Київ стикається з тиском з боку Вашингтона, щоб він погодився на умови мирної угоди.

Єрмак, який є ключовою фігурою в переговорах зі Сполученими Штатами, невдовзі після цього підтвердив, що правоохоронці з питань корупції «проводять процесуальні дії» в його будинку і що він повністю з ними співпрацює.

«Для слідчих немає жодних перешкод. Їм надали повний доступ до квартири, мої адвокати перебувають на місці та взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку спостерігається повна співпраця», — написав Єрмак.

Реакція Зеленського

Ввечері Володимир Зеленський заявив, щоб «у жодного з партнерів не було питань до України» є низка важливих рішень:

1. Андрій Єрмак йде у відставку, а сам Офіс президента очікує перезававантаження.

2. Кабмін і депутати мають ухвалити бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції і оцінити роботу всіх діючих міністрів.

3. СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системи і в регіонах.

Єрмак зустрічався з Зеленським через день після звільнення — ЗМІ розкрили деталі

Андрій Єрмак наступного дня після звільнення, 29 листопада, приходив до Володимира Зеленського на розмову, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у понеділок, 1 грудня.

Між Єрмаком та Зеленським відбулася складна розмова, але без криків, як повідомляли ЗМІ раніше. Співрозмовники РБК-Україна розповіли, що відставка стала сильним ударом для екскерівника ОП.

«Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку, швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на Банкову, але вже просто поговорити — все-таки його із Зеленським пов’язує довгий шлях разом», — говориться в матеріалі.

29 листопада ексглава ОП уперше прокоментував своє звільнення, заявивши, що продовжуватиме вважати Зеленського своїм другом навіть після відставки.

Хто може зайняти місце Єрмака

У Зеленського напередодні заявили, що президент не визначився з кандидатурою на посаду очільника ОП.

Однак агенство «Укрінформ» стверджує із посиланням на «обізнані джерела», що саме Павло Паліса очолить Офіс президента.

Аналітики DeepState теж схиляються до кандидатури Павла Паліси, адже це буде логічне призначення.

На думку аналітиків цього ресурсу, Паліса продуктивно себе проявив в роботі на посаді заступника керівника Офісу Президента, маючи досвід навчання та хороші контакти з американцями, що дуже потрібно в сьогоднішніх реаліях. Також він має необхідний досвід, який набув, будучи учасником всіх переговорних процесів глав держав.

«Також військова людина у військовий час є логічною та потрібною необхідністю в ОП, адже війна триває і позиція та голос військових мають бути почуті як на міжнародній арені так і всередині країни», — вважають у DeepState.

Народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») вважає, що очолити Офіс могла би і нинішня прем’єрка Юлія Свириденко, але її знімати з посади не будуть, тому він думає, що це буде Михайло Федоров, перший віцепрем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації України.

Тимофій Милованов, колишній міністр розвитку економіки, також віддає голос за Свириденко.

«Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить Офіс президента. Я повністю підтримую таке рішення. На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи. А також посилило б уряд і виконавчу гілку України і змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України», — вважає він.

Нардеп Ярослав Железняк більш чітко називає кандидатури.

«За моєю інформацією, є чотири найбільш ймовірних кандидати. Це не означає, що не зʼявиться ще п’ятий, який і отримає посаду. Але поки так», — вважає Железняк.

Кандидатури Железняка на пост керівника Офісу президента:

Юлія Свириденко. Плюси — довіряє їй президент. Мінуси — в такому випадку треба перепризначити весь уряд, а це технічно складно та і Рада буде перешкодою.

Михайло Федоров. Плюси — репутація, позитивний рейтинг та довіряє президент. Мінуси — Михайло значно буде ефективніший в уряді, як виконавчій гілці влади. А позиція очільника ОП — це все ж таки більше політика.

Кирило Буданов . Плюси — репутація, позитивний рейтинг. Мінуси — він ефективний на своєму місці. Та і ГУР — це держава в державі.

Денис Шмигаль. Плюси — абсолютно нейтральний та довіряє президент. Мінуси — треба буде шукати знову міністра оборони, але, можливо, на цю посаду погодиться Михайло Федоров.

Наслідки для України

NBC News звертає увагу, що обшуки проходять в українського високопосадовця, який зараз є у центрі мирних переговорів зі США. Журналісти вважають, що Кремль намагатиметься використати цей скандал для своєї пропаганди.

CNN також вважає, що корупційний скандал загострює серйозну політичну кризу, коли Київ стикається з новим тиском з боку США, які вимагають ухвалити мирну угоду про припинення війни, розв’язаної Росією.

«Останній розвиток подій є особливо незручним для Зеленського, враховуючи нещодавнє підвищення Єрмака на посаду керівника переговорної команди України», — зазначає ЗМІ.

Британська газета The Guardian пише, що Єрмак вважається другою за впливовістю фігурою в Україні після Зеленського та керує Офісом президента, через який ведуться політичні справи лідера.

«Але події п’ятниці знову повернуть скандал у центр уваги саме тоді, коли Україна обережно симпатизувала Білому дому з 19-пунктною контрпропозицією, а Єрмак очолював переговори в Женеві з державним секретарем США Марко Рубіо», — пише видання.