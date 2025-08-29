Єрмак після переговорів з Віткоффом назвав головні гарантії безпеки для України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак / © Getty Images

Україна працює з американськими та європейськими партнерами над гарантіями безпеки. Головними з них є аналог п’ятої статті НАТО та сильна українська армія, забезпечена та не обмежена кількістю.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак після переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом в ефірі національного телемарафону.

«На столі багато різних пропозицій, але головною є те, про що говорили в Білому домі лідери і радники з питань національної безпеки. Це аналог п’ятої статті, до якої сьогодні прихильно ставиться Америка, яка готова надати юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для України», — зазначив він.

Андрій Єрмак також повідомив, що у розмові зі Стівом Віткоффом нагадав про зацікавленість президента Трампа у тому, щоб мир був не на місяць-два і навіть не на роки, а на дуже довго.

«Такий мир може бути справедливим і тільки сталим. Головною гарантією безпеки є наша сильна, забезпечена, нелімітована нічим українська армія. Для цього ми повинні мати саме контрактну армію, яка буде забезпечена необхідним сучасним озброєнням», — наголосив він.

При цьому голова ОП зазначив, що Україна визнається всім світом як лідер щодо виробництва різних видів дронів і це викликає велику зацікавленість у співпраці.

Водночас, за словами Єрмака, є види озброєння, які Україна потребує від партнерів, насамперед йдеться про засоби протиповітряної оборони, яких недостатньо для захисту українських міст.

Ще однією гарантією безпеки для України, як зауважив голова ОП, є присутність іноземних військ.

«Багато країн висловлюють свою готовність і зацікавленість надіслати своїх військових. Але, безумовно, є багато питань: скільки, який в них буде мандат, де вони будуть розташовані. Тобто, сьогодні все це обговорюється. Я би не хотів сьогодні заходити в якісь деталі», — сказав він.

Нагадаємо, 29 серпня у Нью-Йорку голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом щодо виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті.