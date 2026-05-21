Єрмак подав апеляцію у своїй справі: що вирішив суд

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак подав апеляцію до Вищого антикорупційного суду, проте ВАКС її відхилив.

Про це передає кореспондент ТСН із зали суду.

Захист ексголови ОП подавав апеляцію на обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн гривень. Проте суд залишив без змін запобіжний захід, не задовольнили ані апеляцію обвинувачення, ані апеляцію захисту.

«Будемо працювати, захищати себе, працювати з матеріалами. Я залишаюся в Україні. Якщо будуть надавати таку можливість, я буду продовжувати їздити на фронт, допомагати нашим військовим, військовополоненим, дітям яких багато вдалося повернути, але багато лишаються. Є багато речей, які дуже потрібні нашим людям. Буду продовжувати свою адвокатську діяльність», — заявив Єрмак.

Також він відповів на запитання журналістів, чому у День вишиванки прийшов до зали суду у простій сорочці.

Єрмак запевнив, що має вишиту сорочку, але подумав, що на суд її одягати недоречно.

Справа Єрмака: останні новини

Нагадаємо, в четвер, 14 травня, ВАКС обрав колишньому голові ОПУ Андрієві Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн.

У залі суду Андрій Єрмак заявив, що не має грошей на заставу.

Гроші не вдалося назбирати одразу, тому вихідні Єрмак провів у СІЗО.

18 травня за колишнього голову ОП внесли всі 140 млн грн застави. Він вийшов на волю з СІЗО.

