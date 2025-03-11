Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Єрмак поділився першими деталями зустрічі української та американської делегацій

Єрмак поділився першими деталями зустрічі української та американської делегацій

Розпочалися перемовини української та американської делегацій у Саудівській Аравії / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Єрмак заявив, що сторони працюють над наближенням справедливого миру.

У Саудівській Аравії стартувала зустріч делегацій України та США. Переговори почалися конструктивно.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", — йдеться в повідомленні.

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕННО! ЗУСТРІЧ УКРАЇНИ І США РОЗПОЧАЛАСЬ! ПЕРШІ КАДРИ

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація