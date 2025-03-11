Єрмак поділився першими деталями зустрічі української та американської делегацій

Єрмак заявив, що сторони працюють над наближенням справедливого миру.

У Саудівській Аравії стартувала зустріч делегацій України та США. Переговори почалися конструктивно.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", — йдеться в повідомленні.

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії

Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочалася зустріч української та американської делегацій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЕКСТРЕННО! ЗУСТРІЧ УКРАЇНИ І США РОЗПОЧАЛАСЬ! ПЕРШІ КАДРИ

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