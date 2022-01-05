Єрмак поговорив із радниками лідерів ФРН і Франції перед їхнім візитом до Москви: про що домовилися

Очільник ОП подякував представникам німецького і французького урядів за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні консультації з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником лідера Франції Еммануелем Бонном.
Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter увечері у вівторок, 4 січня.
"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - підкреслив голова ОП.
Єрмак також зазначив, що перемовини відбулися напередодні візиту Пльотнера і Бонна до Москви.
Як повідомлялося, політичні радники очільників України, Франції, Німеччини та Росії цього тижня проведуть окремі зустрічі в різних форматах.
Тим часом до України увечері 4 січня прибув головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.
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