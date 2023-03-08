Єрмак поговорив телефоном із радником президента США Салліваном: обговорили рішення обороняти Бахмут

Андрій Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та рішення, ухвалені президентом України Володимиром Зеленським і військовим керівництвом щодо перебігу оборонної операції на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента.

Сторони також обговорили поточні міжнародні зусилля щодо надання оборонної та фінансової підтримки Україні. Андрій Єрмак також розповів про злочини, які скоює Росія проти українців, зокрема викрадення, депортацію та примусове усиновлення українських дітей з окупованих територій. Він наголосив, що винні в цих злочинах проти українського народу мають отримати справедливе покарання згідно із законом.

Крім того, Єрмак поінформував Саллівана про масштабну шкоду для довкілля в Україні, якої завдає російська агресія. Він зазначив, що її наслідки вплинуть на екосистему всієї Європи. Тож, за словами керівника ОП, світ має докласти максимум зусиль, щоб зупинити руйнівний вплив агресії на довкілля та притягнути Росію до відповідальності, як це передбачено в українській формулі миру.

Єрмак також подякував президенту США, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за незмінну потужну підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність, свободу та європейські демократичні цінності.

Нагадаємо, раніше Єрмак повідомив, що США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артснаряди, боєприпаси до БМП Bradley тощо.

Читайте також: