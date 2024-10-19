Єрмак попередив: якщо вони не отримають жорстку відповідь, війни у Європі не уникнути

Без рішучої реакції Західного світу авторитарні режими можуть стати агресивнішими в Європі, що призведе до конфлікту.

Війна Росії в Україні, а також підтримка КНДР і Ірану створюють загрозу для демократичних країн, без жорсткої відповіді вони готуватимуться до посилення свого впливу в Європі.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак

"Війна Росії в Європі проти України і залучення армії КНДР, підтримка Іраном війни на Близькому Сході, нагнітання КНДР на Корейському півострові. Бажання нового воєнного альянсу автократій розбалансувати демократичні сфери впливу наразі є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу. Якщо це не отримає жорстку відповідь, вони почнуть готуватися до подальшого нав‘язування свого впливу у Європі, що буде неможливо здійснити без війни", - заявив він.

Єрмак підкреслив, що ідея «замирення» Росії та авторитарних режимів неефективна. Для запобігання великій війні необхідна сила.

Раніше Володимир Зеленський розкрив три перші пункти плану перемоги України, який включає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів до кінця грудня.

Нагадаємо, Північна Корея фактично вступає у війну проти України, постачаючи Росії ракети та відправляючи робітників і військових. Це підтвердили президент України Володимир Зеленський, ГУР та південнокорейська розвідка. ЗСУ вже ліквідували шістьох офіцерів з КНДР під час одного з ударів.

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