Єрмак поспілкувався з радником Трампа – ймовірно, готуються до переговорів

Раніше Волтц заявив, що під час переговорів обговорювали можливі місце, дату та склад учасників майбутніх переговорів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Дональда Трампа з питань національної безпеки Робертом Волтцом.

Інформацію про це підтвердив "Суспільному" радник президента України Михайло Литвин.

Нагадаємо, раніше Волтц заявив, що під час переговорів обговорювали можливі місце, дату та склад учасників майбутніх переговорів. Деталі розмови поки не розголошуються.

"Ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, які потім будемо робити росіянам і перевіряти цю сторону", – наголосив він.