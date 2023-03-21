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Єрмак поспілкувався з Салліваном про ситуацію на фронті: що обговорили

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Єрмак поспілкувався з Салліваном про ситуацію на фронті: що обговорили

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Єрмак обговорив з радником Байдена поточну ситуацію на фронті.

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це йдеться у соціальних мережах та на сайті глави держави. 

Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках на Донеччині.

Керівник Офісу президента акцентував на важливості якнайшвидшого надання силам оборони України додаткового озброєння та боєприпасів.

Андрій Єрмак висловив подяку всьому американському народові, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України в боротьбі з державою-терористом, непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Нагадаємо, раніше Єрмак повідомив, що США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артснаряди, боєприпаси до БМП Bradley тощо. 

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Дата публікації
Перегляди
34
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