Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи від Politico: у якій категорії

Керівника ОП назвали "фіксером", тобто тим, хто залагоджує чиїсь проблеми.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. Посадовець опинився в категорії "Мрійники".

Відповідний рейтинг опублікований на сайті Politico.

Єрмак посів друге місце у категорії "Мрійники". Автори рейтингу написали про керівника ОП як про людину з репутацією "макіавеллівського сірого кардинала", яка "принесла йому ворожість більшої частини українського громадянського суспільства". Водночас у повідомленні вказується, що ця репутація Єрмака "позиціонує його як людину, з якою можна розмовляти, коли ви хочете поговорити з Києвом".

В заяві видання йдеться, що тепер місія керівника офісу президента Володимира Зеленського полягає в тому, аби змусити міжнародну спільноту підтримати бачення Києва щодо справедливого миру.

До категорії "Мрійники" також потрапили очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

До категорії "Діячі" видання внесло президента Росії Володимира Путіна. У Politico російського диктатора назвали "імперіалістом". У цій самій категорії опинився і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Щодо категорії "Руйнівники", то до неї увійшли такі персони, як французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен та лідер угорської опозиції, ексінсайдер угорського уряду Петра Мадьяра.

Politico під кожною категорією зібрало по дев’ять осіб. Переможців у кожній з категорій, як і найвпливовішу людину з усього списку, назвуть пізніше.

Нагадаємо, 2023 року до категорії "Мрійники" у списку найвпливовіших людей Європи від Politico потрапив Зеленський.

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