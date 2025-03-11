Єрмак пояснив, як забезпечити тривале перемир'я в Україні

Шлях до миру лежить через зусилля Європи, яка повинна бути готовою захищати свою безпеку.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак для The Guardian.

"Прибувши до Джидди, Саудівська Аравія, перемир'я в трирічній війні, яку Російська Федерація веде проти моєї країни, ніколи не здавалося таким близьким. Перемир'я в Україні не дотягнеться лише завдяки дипломатичним жестам. Перед тим необхідно виконати низку умов, щоб забезпечити тривалість миру, коли він настане. Це включає політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновленого конфлікту", - сказав він.

Єрмак зазначив, що наша спільна мета – побудувати сильну, безпечну та стійку Європу в усіх аспектах: військовому, політичному та економічному. Він підкреслив, що перший крок до цього – це забезпечення значущого перемир'я. Для цього Європа повинна бути не лише економічно та політично стійкою, а й готовою діяти для забезпечення власної безпеки. Крім того, Росія повинна усвідомити політичну та економічну ціну використання сили для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії проходять переговори між Україною та США. У Джидді вже зустрілися українська та американська делегація.

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