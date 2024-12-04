Єрмак прилетів до США: в МЗС заявили про "важливий контакт"

Голова МЗС України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про візит керівника Офісу президента Андрія Єрмака до США та розповів про контакти з майбутньою американською адміністрацією.

Про це міністр сказав на брифінгу у Брюсселі, повідомляє "Радіо Свобода".

Сибіга прокоментував візит Єрмака до США.

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"Сьогодні у США перебуває керівник Офісу Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі, й цей контакт надзвичайно важливий для встановлення, зокрема, відносин із представниками нової адміністрації", – зауважив міністр закордонних справ.

Він додав, що й сам побував нещодавно у Вашингтоні, де зустрівся з представниками обох палат Конгресу США і членами двох партій, де велися розмови про подальшу підтримку України.

"Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, з боку американського народу", – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС акцентував, що президент Росії Володимир Путін прагне "капітуляції України", як і раніше. Тож слід примусити РФ до миру.

"Ми разом з нашими союзниками маємо зробити все, щоб примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру. І тут ми говоримо про концепцію "мир через силу", – висловився Сибіга.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко летять до США для зустрічей з представниками американської влади.

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