Єрмак прокоментував можливість переговорів з росіянами

Голова ОП наголосив, що час для будь-яких розмов із росіянами ще не настав.

На Мюнхенській конференції з безпеки не було російської делегації, а під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, яка запланована на найближчий час, жодні зустрічі з росіянами також незаплановані.

Про це повідомив у коментарі ТСН голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

При цьому він нагадав, що український президент на сьогоднішній зустрічі з американськими сенаторами чітко сказав, що буде готовий зустрітися з Путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену зі своїми партнерами, насамперед США, а також Європою.

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“Коли Україна буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав”, - наголосив Андрій Єрмак.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив, що може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним лише тоді, коли господар Кремля буде готовий підписати угоду про завершення війни.

Нагадаємо, президент Зеленський не став розкривати подробиць своєї запланованої раніше поїздки до Саудівської Аравії, наголосивши лише, що ця місія “дуже важлива”.

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