Єрмак прокоментував позицію Трампа щодо путінського "перемир'я"

Єрмак прокоментував позицію Трампа щодо перемир'я. / © ТСН.ua

Реклама

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував позицію президента США Дональда Трампа щодо можливого перемир’я в Україні.

Відповідний допис він зробив у Telegram.

За його словами, Україна ще 11 березня погодилася на американську пропозицію про повне, безумовне та всеосяжне припинення вогню. Під час зустрічі в Джидді українська сторона підтвердила свою зацікавленість у завершенні війни шляхом реального припинення бойових дій.

Реклама

“Перемир’я має бути не для параду, а для реального і стійкого миру”, — наголосив Єрмак.

Він зазначив, що Росія щоденно обстрілює Україну, вбиває цивільних і водночас оголошує тимчасові перемир’я, які сама ж порушує — як це було під час Великодня. Пропозиція Кремля щодо короткострокового припинення вогню з 8 по 11 травня, за словами Єрмака, є лише черговою спробою маніпуляції.

Керівник ОП також подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку і чітку позицію на користь саме повного припинення вогню.

Раніше Дональд Трамп розкритикував ідею тимчасового “перемир’я”, яке запропонував Володимир Путін.