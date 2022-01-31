Транзит вантажів та інвестиції в нафтогазовий комплекс: Україна та Польща домовилися про розширення співпраці

Транзит вантажів та інвестиції в нафтогазовий комплекс: Україна та Польща домовилися про розширення співпраці

За результатами зустрічі був погоджений текст Спільної заяви.

31 січня 2022 року за ініціативою президента України Володимира Зеленського та президента Республіки Польща Анджея Дуди відбулася зустріч міністрів інфраструктури України Олександра Кубракова та Республіки Польща Анджея Адамчика у присутності керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та державного секретаря Канцелярії президента Республіки Польща – керівника Бюро з міжнародної політики Якуба Кумоха.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

За результатами зустрічі був погоджений текст Спільної заяви про таке:

Сторони домовилися щодо якнайшвидшого скасування обмежень на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням. До 4 лютого 2022 року українська сторона поінформує польську сторону щодо конкретних термінів відновлення транзиту вантажних вагонів територією України.

Сторони домовилися щодо суттєвого збільшення кількості дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахування потреб українських та польських автомобільних перевізників. До 5 лютого 2022 року сторони мають узгодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка повинна узгодити терміни передачі та кількість додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Сторони домовилися щодо розроблення спільного плану дій, спрямованого на значне підвищення ефективності роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску Республіки Польща та України. Відповідний план дій має бути узгоджений за участю представників митних, прикордонних та інших служб Польщі та України не пізніше кінця лютого 2022 року.

Сторони домовились ініціювати перегляд положень Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

Сторони виходять з того, що всі пункти Спільної заяви є взаємопов’язаними та мають бути реалізовані в повному обсязі.

Сторони також відзначили зацікавленість польських нафтогазових компаній PGNiG та PKN Orlen в інвестиціях в український нафтогазовий сектор та домовилися сприяти їхній співпраці з НАК "Нафтогаз України" в цьому напрямку. Зі свого боку компанія KGHM висловила готовність почати перемовини щодо спільної розробки покладів кольорових металів.

Нагадаємо:

Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Українські перевізники вимагають більше дозволів для перевезення вантажів в Польщу | Новини світу

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