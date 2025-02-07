Єрмак провів розмову зі спецпредставником Трампа: про що говорили

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

"Обговорили його майбутній візит до України, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир – пріоритет для України. Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України. Обговорили майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції", – розповів керівник ОП.

Наприкінці розмови Єрмак подякував Келлогу за підтримку України.

Раніше Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб змусити її припинити війну в Україні.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

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