Єрмак провів важливу зустріч напередодні переговорів з США: хто і навіщо приїхав до Києва

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у суботу, 8 березня, зустрівся в Києві з радником премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Про це керівник ОПУ повідомив у своєму Telegram-каналі.

Єрмак зауважив, що візит Пауелла відбувся напередодні україно-американських переговорів у Саудівській Аравії та мав на меті продовження спільної роботи над мирним планом.

"Говорили про перші кроки, які президент Володимир Зеленський запропонував на засіданні Європейської ради в Брюсселі. Це тиша в небі та на морі, припинення атак на енергетичну й цивільну інфраструктуру та морських військових операцій, а також звільнення полонених", – повідомив Єрмак.

Він додав, що також обговорили пропозиції Франції та країн Північної Європи і Балтії.

"Обмінялися думками про ключові питання на шляху до наближення миру: гарантії безпеки, умови, за яких буде можливим припинення вогню та збереження санкцій проти Росії. Окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу", – зазначив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що наступний тиждень почне з візиту до Саудівської Аравії, і після його зустрічі у понеділок зі спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою.

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