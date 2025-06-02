Єрмак розкрив ключову вимогу України на переговорах у Стамбулі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. / © Getty Images

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Під час переговорів у Стамбулі українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких має бути повернуто.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово вивезла або утримує на тимчасово окупованих територіях. Українська сторона вчергове наголосила, що повернення дітей — це не просто гуманітарне питання, а ключовий крок до побудови справедливого й тривалого миру.

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“Ще в березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою. Повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого миру та ключовий елемент довіри”, — наголосив Єрмак.

Він додав, що переданий список є “першим тестом на щирість намірів” російської сторони.

“Чекаємо відповіді. М’яч на полі Росії. Справжня добросовісність — це не слова, а дії. І тепер саме час це довести”, — підкреслив глава ОП.

Раніше про підготовку чергового етапу обміну військовополоненими повідомив президент України Володимир Зеленський.

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