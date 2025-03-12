Єрмак розповів, коли підпишуть угоду між Україною та США про корисні копалини

Угода між Україною та США щодо видобутку корисних копалин буде підписана, коли Вашингтон вважатиме це зручним.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає CNN.

“Проєкт цього документа вже затверджений українським урядом. Навіть визначені люди, які мають право його підписати. Що стосується американської сторони, то, коли наші партнери вважатимуть це зручним, угода буде підписана”, – сказав Єрмак.

Він уточнив, що йдеться про рамкову угоду, а попереду ще робота "над більш детальним документом".

Україна має значні запаси корисних копалин, включно з рідкісноземельними металами, які можуть бути стратегічно важливими для США. Угода передбачає розширення співпраці у сфері видобутку та переробки таких ресурсів.

Нагадаємо, після переговорів у Саудівській Аравії стало відомо, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

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