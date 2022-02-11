Єрмак розповів, коли в Україні очікують першого візиту Шольца 

Відбудуться перемовини з президентом Володимиром Зеленським

В Україні очікують на візит канцлера ФРН Олафа Шольца вже наступного понеділка - 14 лютого.

Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 11 лютого під час пресконференції.

"Я думаю, що це буде дуже змістовний і дуже насичений візит - перший візит канцлера до України, його перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Ми дуже цінуємо підтримку Німеччини нашого суверенітету і територіальної цілісності та сподіваємось, що Німеччина буде продовжувати відігравати одну із ключових ролей щодо мирного процесу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше лідер меншості у сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Шольц запевнив сенаторів – газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну.

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