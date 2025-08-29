Єрмак розповів, про що говорив з Віткоффом

Голова ОП Андрій Єрмак і спецпредставник президента США Стів Віткофф / © Telegram / Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом щодо виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті.

Про це він повідомив у соцмережі Х після завершення розмови.

«На початку зустрічі я проінформував Стіва Віткоффа про воєнні злочини, які Росія щодня вчиняє проти наших міст та громад в Україні. Зокрема, я розповів про масований ракетно-дроновий обстріл Києва, в результаті якого загинуло 23 людини, включаючи чотирьох дітей», — зазначив Єрмак.

Голова ОП наголосив, що Росія не здійснює жодних необхідних заходів для припинення війни та явно затягує воєнні дії.

«Україна підтримує тверду рішучість президента Трампа, а також усіх партнерів, досягти міцного миру якомога швидше. Україна вітає всі мирні ініціативи, висунуті Сполученими Штатами. Але, на жаль, кожна з них гальмується Росією», — повідомив він.

Андрій Єрмак запевнив, що Україна відкрита до прямих переговорів на рівні лідерів і готова обговорити найширший спектр питань.

«Ми вважаємо, що необхідний глобальний тиск, щоб переконатися, що Росія справді готова рухатися до миру, і, зокрема, проводити критично важливі зустрічі лідерів з цією метою», — натякнув голова ОП на необхідність застосування санкцій проти держави-агресорки.

Єрмак також повідомив, що запросив Стіва Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.

Ще одним учасником переговорів від України на цій зустрічі був перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Андрій Єрмак у п’ятницю, 29 серпня, на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом буде говорити про підготовку зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.