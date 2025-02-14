Єрмак розповів про зустріч з віцепрезидентом США: подробиці

Україна та США працюватимуть у щоденному режимі, щоб розробити дієвий мирний план із конкретними безпековими гарантіями.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. За його словами, розмова була предметною та конструктивною.

Про це він заявив в ефірі 1+1.

“Це була не просто формальна зустріч. Сполучені Штати зацікавлені у припиненні війни, але важливо, щоб це не було термінове перемир’я, а стабільний мир із сильними гарантіями безпеки для України”, – заявив Єрмак.

Водночас він наголосив, що конкретного плану від США Україна поки не отримала, адже будь-які домовленості мають бути узгоджені з Києвом:

“Жоден план не може бути розроблений без України. Нічого про Україну без України – це принцип, який ми чуємо від лідерів багатьох країн”, – підкреслив Єрмак.

Також він зазначив, що Вашингтон не повинен стати посередником між Києвом і Москвою.

За його словами, США як стратегічний партнер мають підтримувати Україну, а майбутній мирний план повинен розроблятися спільно з Україною, США та Європою.

“Ми вже проходили ситуацію, коли міжнародні посередники намагалися домовитися з Росією – це був нормандський формат, який не дав результату. Нам важливо, щоб Америка була на нашому боці”, – пояснив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 лютого, у Мюнхені керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Політики обговорили координацію спільних зусиль задля досягнення справедливого і тривалого миру.

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