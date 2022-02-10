Єрмак розповів, що на переговорах радників лідерів "нормандського формату" хочуть розблокувати роботу ТКГ

Єрмак розповів, що на переговорах радників лідерів "нормандського формату" хочуть розблокувати роботу ТКГ

Українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць "нормандського формату" буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ, - йдеться на сайті глави держави.

Єрмак зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Крім того, керівник Офісу глави держави наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що найближча зустріч у "нормандському форматі" відбудеться на рівні політрадників 10 лютого у Берліні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до участі в зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

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