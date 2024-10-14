Єрмак розповів, що робитиме Зеленський після того, як представить План перемоги у Раді

За словами Єрмака, головною гарантією безпеки є повноцінне членство України в Євросоюзі та НАТО.

Президент Володимир Зеленський презентує План перемоги, щоб усі головні партнери нашої держави та українське суспільство знали всі його нюанси.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Безумовно, головною гарантією (безпеки – Ред.) є наше повноцінне членство в Європейському Союзі, повноцінне членство в НАТО. І саме тому [це є] одним з головних пунктів Плану перемоги, який наш президент у цю середу з трибуни Верховної Ради представить українському суспільству, народним депутатам, а після цього буде його представляти на засіданні Європейської Ради на рівні лідерів", – сказав він.

Єрмак нагадав, що раніше український План перемоги уже був представлений президентові США Джо Байдену, обом палатам Конгресу США та кандидатам в президенти США, а минулого тижня – президентові Франції, головам урядів Великої Британії, Італії та Німеччини.

"Я думаю, що це буде абсолютно логічними кроками, щоб усі головні наші партнери і, безумовно, українське суспільство теж знало всі нюанси цього плану перемоги. І щоб усі розуміли, чому ми вважаємо, що саме цей план перемоги – це про те, як зробити Україну сильнішою, як створити атмосферу щодо реальної реалізації Формули миру", – повідомив керівник Офісу глави держави.

Раніше радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де представить свій План перемоги.

У своєму сьогоднішньому звернення президент Зеленський запевнив, що План перемоги буде представлений публічно.

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