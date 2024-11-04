Єрмак розповів, які стосунки у Зеленського із обома кандидатами в президенти США

Президент Володимир Зеленський має хороші особисті стосунки з кандидатами в президенти США — Камалою Гарріс від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської партії.

Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Я знаю точно, я був присутній на всіх цих зустрічах, у президента дуже хороші стосунки. І з віцепрезидентом Камаллою Гарріс, і з Дональдом Трампом. Я не можу розкривати, як ви розумієте, особливо напередодні виборів якісь деталі, але я точно можу вам сказати, це не просто формальні, це дуже хороші особисті стосунки", - сказав він.

Єрмак зазначив, що вибори президента США є виключно вибором американського народу, який Україна поважає. Він також додав, що жоден із президентів не буде готовий віддати перемогу Путіну.

Нагадаємо, раніше Єрмак розповідав, чи може війна завершитись без деокупації територій України.

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