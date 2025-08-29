Єрмак сказав, чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Очільник ОПУ Андрій Єрмак / © Getty Images

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і кремлівським диктатором Володимиром Путіним «точно» відбудеться. За словами Єрмака, на сьогодні йому невідомо, буде це двостороння чи одразу тристороння зустріч за участі американського лідера Дональда Трампа.

Про це він сказав після зустрічі з американським спецпосланцем Стівом Віткоффом в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Єрмак висловив думку, що з кожним днем Росії стає дедалі важче відповідати на питання країн Глобального Півдня, які мають добрі відносини з Кремлем. Як приклад, він навів такі країни, як Китай, Індія та Бразилія.

«Якщо ви хочете миру, як ви говорите, то в чому проблема? В чому проблема оголосити ceasefire [припинення вогню — ред.] на певний період і почати говорити?» — зазначив голова ОП.

Він також додав, що якщо Росія цього не робить, це свідчить про те, що вона не прагне миру. За словами Єрмака, цей тиск і питання будуть нарощуватися, оскільки для «всіх здорових людей» сьогодні незрозуміло, чому переговори не розпочалися.

Єрмак також нагадав, що президент Зеленський готовий до зустрічі в будь-якій точці світу, за винятком Росії чи країн, які підтримують її воєнну машину. Він наголосив, що багато країн готові «від щирого серця» організувати такі переговори.

Нагадаємо, на думку Єрмака, Росії стає дедалі важче ухилятися від діалогу з Україною. І роль Трампа в мирному процесі вирішальна, адже саме він здатен змусити Путіна почати справжні переговори.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц зробив несподівану заяву щодо зустрічі Путіна й Зеленського. На його думку, після масованої атаки Києва не варто сподіватися, що президенти України та Росії сядуть за стіл переговорів.