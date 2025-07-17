Єрмак спрогнозував, як Трамп допомагатиме закінчити війну в Україні

Голова ОПУ Андрій Єрмак / © Associated Press

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В Офісі президента озвучили позицію щодо дій лідера США Дональда Трампа з метою завершення війни в Україні. Там вважають, що президент США не відступить.

Про це пише The Times з посиланням на радника ОПУ Андрія Єрмака.

Як зазначається, Єрмак «абсолютно оптимістично налаштований» в контексті того, що Трамп не відступить.

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«Він знає, що Путін не хоче зараз зупиняти цю війну. І він знає, наскільки успішним був мир через силу з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном», — заявив голова ОПУ.

Раніше Єрмак висловив припущення, що президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Це станеться за умови, якщо він виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

«Тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому занадто дорого», — сказав Єрмак в інтерв’ю подкасту The Times «Генерал і журналіст».

Впродовж 2025 року ціна на нафту давала Путіну можливість фінансувати свою військову машину. Саме тому потрібні санкції, які створять дуже сильний тиск на диктатора, тому що він втратить величезну суму грошей. І країни, які купують російську нафту, також тиснутимуть на нього.

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Єрмак переконаний, що наслідки будуть вже невдовзі: «Ми побачимо результат до кінця цього року».

Трамп має намір ввести тарифи у розмірі 100 відсотків на товари, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з Росії.