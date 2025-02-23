Єрмак та Свириденко терміново проводять перемовини зі США: подробиці

Україна активно співпрацює зі США у питанні посилення обороноздатності, зокрема постачання озброєння та економічної допомоги.
Українська делегація готується до наступного етапу переговорів із США.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі у форумі "Україна. Рік 2025".
Єрмак повідомив, що разом із Юлією Свириденко вже в найближчі години проведуть переговори.
“Наступний етап переговорів з нашими американськими партнерами розпочнеться вже за кілька годин”, – заявив Єрмак.
Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.
Він не розкрив деталей майбутніх зустрічей, проте перемовини із Вашингтоном є ключовими для України, особливо в контексті військової та фінансової підтримки.
Нагадаємо, за словами Майкла Макфола нинішній перемовний процес Вашингтона з Кремлем не приведе до довготривалого миру. Росія лише вимагає поступок, не пропонуючи нічого натомість.
Читайте також: