Єрмак та Свириденко терміново проводять перемовини зі США: подробиці

Україна активно співпрацює зі США у питанні посилення обороноздатності, зокрема постачання озброєння та економічної допомоги.

Українська делегація готується до наступного етапу переговорів із США.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі у форумі "Україна. Рік 2025".

Єрмак повідомив, що разом із Юлією Свириденко вже в найближчі години проведуть переговори.

“Наступний етап переговорів з нашими американськими партнерами розпочнеться вже за кілька годин”, – заявив Єрмак.

Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.

Він не розкрив деталей майбутніх зустрічей, проте перемовини із Вашингтоном є ключовими для України, особливо в контексті військової та фінансової підтримки.

Нагадаємо, за словами Майкла Макфола нинішній перемовний процес Вашингтона з Кремлем не приведе до довготривалого миру. Росія лише вимагає поступок, не пропонуючи нічого натомість.

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