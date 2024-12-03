Єрмак та Умєров летять до США на перемовини з представниками Трампа - ЗМІ

Очільник ОП збирався до Штатів відразу після виборів президента, але тоді не вдалося.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та віцепрем‘єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко їдуть до США 3 листопада. Українські високопосадовці зустрінуться з офіційними представниками американської влади.

Повідомляють джерела Radio NV в дипломатичних колах.

"Але основна ціль цієї поїздки - це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа",- каже співрозмовник видання.

За словами іншого джерела, Єрмак зустрінеться з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлогом майбутню політику новообраного президента щодо України.

"Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів в США разом з Ольгою Стефанішиною, але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа", - розповідо джерело Radio NV.

Видання звернулось з проханням прокоментувати поїздку до Міністерства оборони та ОП, але наразі відповіді не отримало.

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