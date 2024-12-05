Єрмак у США провів зустріч з високопоставленими радниками Трампа - Reuters

У перехідній команді Трампа не відповіли на прохання прокоментувати зустріч.
Українська делегація провела зустріч з високопоставленими представниками обраного президента Дональда Трампа, який буде відповідати за формування політики щодо України.
Про це пише Reuters із посиланням на ознайомлене джерело.
"Група (представників України – ред.) зустрілася в Вашингтоні з обраними Трампом на посаду радника з питань нацбезпеки Білого дому Майком Волтцем і його представником по Україні Кітом Келлогом",- зазначає американське агентство.
У повідомленні вказується, що українську делегацію очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Водночас у перехідній команді Трампа не відповіли на прохання прокоментувати зустріч.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпосланець Трампа відповів олігарху з РФ, який обіцяв послати його.
Крім того, ми раніше інформували, що у Трампа повідомили, як Байден допоміг йому щодо України.
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