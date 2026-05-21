Єрмак у суді емоційно відповів на закиди про візити батька до РФ

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак 21 травня у суді емоційно прокоментував інформацію про нібито візити його 81-річного батька до Росії. Експосадовець назвав це черговою медійною кампанією проти його родини.

Про це Єрмак висловився на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, куди прийшов оскаржувати свій запобіжний захід.

«Моєму батькові 81 рік. Це дуже поважна, чесна, патріотична людина. Мені невідомо про його поїздки, а якщо навіть це і було, то це повинен він про це сказати», — заявив Єрмак.

Колишній посадовець також наголосив, що його родина вже не вперше стає об’єктом начебто медійних атак. За словами Єрмака, незаслужено залишається поза увагою той факт, що його брат нині перебуває на фронті та всі роки війни захищає Україну.

«Мій батько все життя живе в Києві. Він людина, яка дуже любить свою країну. Я можу навіть сказати, що 81 рік, мамі моїй 80, — це вік великий, але всі ці роки повномасштабної агресії вони перебувають тут. Я пишаюсь своєю родиною», — висловився ексочільник ОП.

Нагадаємо, за даними журналістів проєкту «Схеми», восени 2019 року батько тодішнього помічника президента Андрія Єрмака, Борис Єрмак, разом із дружиною літав до Санкт-Петербурга транзитом через Мінськ. Мати Андрія Єрмака, яка є уродженкою цього російського міста, загалом літала туди цим маршрутом щонайменше тричі протягом 2018 — 2019 років.

Зауважимо, що Борис Єрмак також фігурує у справі кооперативу «Династія» в Козині (де він нібито контролював будівництво як уповноважений сина), проте офіційних підозр йому не висували.

