Єрмак у Вашингтоні: чого очікувати від переговорів з американцями

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © скриншот з відео

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Українська делегація у США проведе ряд зустрічей з командою президента Дональда Трампа та представниками обох партій, на яких обговорюватимуть оборонну підтримку, санкції проти РФ та ряд інших важливих тем.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

«В складі української делегації, яку очолює перший віце-премʼєр міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, прибув до Вашингтона Також з нами команда Міністерства оборони та Офісу», — уточнив він.

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Єрмак також зазначив, що делегація у ході візиту планує просувати важливі для України питання.

«Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроект сенатора (Ліндсі — ред.) Грема. Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали», — додав він.

За словами керівника Офісу президента, серед інших тем — про питання повернення Росією депортованих українських дітей, пропаганда росіян стосовно питань церкви та ін.

«Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа. Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як РФ затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни», — підкреслив Єрмак.

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Нагадаємо, 3 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушив до Сполучених Штатів Америки.

Зазначимо, що у понеділок, 2 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини зі Сполученими Штатами Америки щодо економічних та оборонних угод. За його словами, Україна хоче запропонувати Штатам угоди і про вільну торгівлю.

Ба більше, Зеленський анонсував зустрічі з цього питання.

«Будуть відповідні зустрічі. Ми можемо говорити, що цього тижня, ну, я вже говорю це журналістам. Але я поки не будуть розкривати, у якому форматі. Ми плануємо, це буде в США. Там будемо підіймати саме ці два питання», — сказав президент.

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