Єрмак у Вашингтоні пригрозив Росії: що сказав

Андрій Єрмак і Кіт Келлог / © Telegram / Андрій Єрмак

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав фото обіймів зі спецосленцем Трампа з питань України Кітом Келлогом у Вашингтоні.

Про що йшлося на зустрічі з Келлогом, Єрмак розповів у соцмережах.

За його словами, на зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей у Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні.

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Також говорили про викрадених Росією дітей. Керівник ОП розповів Келлогу про списки дітей, які передали російській стороні, та наголосив на важливості повернення маленьких українців на батьківщину.

Крім того, він пояснив Келлогу, навіщо Україна здійснила операцію «Павутина» і вдарила по російській авіації.

«Я сказав, що Росія робить усе, щоб не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їхній військовий потенціал. Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та всьому американському народу, обом партіям за підтримку України», — підсумував Єрмак.

© Telegram / Андрій Єрмак

Раніше Кіт Келлог сказав, до чого мають бути готові Україна і РФ у переговорах.

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