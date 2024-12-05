Єрмак: Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру

Президент України готовий до виборів “у будь-який момент”, але важливо забезпечити всі умови для їх демократичного проведення.

Україна планує негайно перейти до демократичних виборів після досягнення справедливого миру.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю The Telegraph.

“Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні”, — зазначив Єрмак.

На запитання про можливість проведення виборів у 2025 році Єрмак наголосив, що президент України готовий до виборів “у будь-який момент”, але акцентував на важливості забезпечення всіх умов для їх демократичного проведення.

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“Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишають країну”, — пояснив він.

Глава Офісу президента також підкреслив, що для організації виборів необхідно, щоб міжнародна спільнота визнала їх такими, що відповідають усім демократичним стандартам.

Єрмак додав, що наразі Україна концентрує фінансові ресурси на підтримці армії, виплаті зарплат і забезпеченні базових потреб для перемоги у війні.

Нагадаємо, що за інформацією західних ЗМІ, Україна планує найближчим часом заявити про свою готовність до миру з Росією. Це стало одним із ключових питань зустрічі голови Офісу президента Андрія Єрмака з представниками команди Дональда Трампа.