Єрмак відхрестився від елітних маєтків у Козині та сказав, чи планує повертатися в політику

«Одна квартира, одна машина»: Єрмак відхрестився від елітних маєтків у Козині

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак знову заявив, що не має стосунку до маєтків «Династії» у Козині під Києвом.

Про це він заявив у межах судового засідання під час розмови з журналістами, передає кореспондент ТСН.

«Я ще вчора сказав і можу повторити. У моїй власності є єдина квартира і єдина машина. Більші нічим я не володію і не орендую. Тому навіщо ви мені ставите це запитання», — відповів Єрмак.

Для кого будувалися будинки у Козині під Києвом

На запитання, чи відомо йому, для кого будувалися маєтки «Династії», Єрмак промовчав, а його юрист заявив, що вони не хочуть це коментувати.

«Ви хочете все ж таки бути помічником прокурора чи як? Ви ж тільки що чули, що ми будемо коментувати певні обставини після того, як заслухаємо цю справу. Давайте ми зупинимося, дайте нам попрацювати, а далі — повага і до вас», — сказав адвокат.

Про інтерв’ю Мендель

Також Єрмака запитали, чи дивився він скандальне інтерв’ю ексречниці Зеленського Юлії Мендель Такеру Карлсону.

«Я не є фанатом Юлії Мендель, щоб дивитися її інтерв’ю. Тим паче Такеру Карлсону, який ображає мою країну, людей, які воюють, які загинули. Мені це нецікаво», — сказав він.

Чи планує повернення у велику політику

«Я займаюся тим, чим займаюся. Мої плани — відстоювати свої права, репутацію. Продовжувати займатися адвокатською діяльністю. Для мене це дуже важливо», — відповів Єрмак.

Справа Єрмака

Нагадаємо, вчора, 11 травня, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру у справі про будівництво котеджного містечка «Династія» в Козині під Києвом. Слідчі вважають, що учасники проекту планували збудувати резиденції для особистого проживання.

Сьогодні, 12 травня, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для Єрмака.

Прокурори у суді заявили, що ексголова ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень міністрів із контактом «Вероніка Феншуй Офіс».

