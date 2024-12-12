Єрмак відповів, чи готова наразі Україна до переговорів з РФ з позиції сили

Очільник ОП вважає, що Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з Росією на рівних.

Наразі Україна не готова до переговорів з РФ щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій.

Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

З його слів, йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що російський лідер Володимир Путін за два-три роки не нападе знову.

"Саме тому ми сьогодні говоримо з партнерами, чому так важливо посилити Україну. А взагалі потрібно розбивати російські наративи, що ніби то Україна хотіла війни. Україна не хотіла її й ніяк Росію не провокувала. РФ прийшла сюди не захищати когось, адже вона не захищає навіть свою територію (йдеться про Курську область — ред.) Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з РФ на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля — це мова ультиматумів", — сказав він.

Нагадаємо, Путін напередодні заявив, що РФ готова сісти за стіл переговорів з Україною, і назвав свої умови. Аналітики кажуть, що Путін імітує зацікавленість у переговорах.

У Зеленського наголосили, що Україна в жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що Путін очікує, що Захід втомиться від України, і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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