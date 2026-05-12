Єрмак відповів на підозру йому і поскаржився на "безпрецедентний публічний тиск"

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підозра у причетності до угруповання, яке займалося відмиванням незаконно отриманих коштів, є наслідком «публічного тиску на правоохоронців».

Про це Єрмак повідомив у відповіді на письмовий запит LB щодо слідчих дій, які відбулися напередодні.

Екскерівник ОП стверджує, що «це робиться для того, щоб домогтися ухвалення щодо нього певних процесуальних рішень».

«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення», — заявив Єрмак.

За його словами, «слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу».

«Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (коли у Андрія Єрмака вперше провели обшуки — ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити», — додав він.

Колишньому голові Офісу президента та одному з фігурантів корупційної справи «Мідас», яку ведуть НАБУ і САП, Андрію Єрмаку оголосили підозру.

Це підтвердила пресслужба антикорупційної прокуратури.

«НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників — колишньому керівнику Офісу президента України», — йдеться у заяві.

Підозру оголосили за ч. 3 ст. 209 КК — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними НАБУ, будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку «Династія».

Там фігуранти нібито домовилися побувати чотири приватних резиденції для особистого проживання.

За даними НАБУ, ролі в проєкті розподілилися так:

«R2» або «Хірург» — Андрій Єрмак (за даними слідства, затверджував дизайн власного маєтку навіть влітку 2022-го).

«Че Гевара» — Олексій Чернишов (колишній міністр та віцепрем’єр, очолював проєкт).

«Карлсон» — Тимур Міндіч (очолював злочинну організацію, що фінансувала будівництво).

Площа кожної резиденції — близько 1000 кв. м, а вартість — близько 2 мільйонів доларів. Резиденції зводилися на ділянках загальною площею понад 8 гектарів, вартість яких могла перевищувати 6 мільйонів доларів.

