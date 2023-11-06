Єрмак відповів на заяву про "корупцію на всіх рівнях" в Україні з боку есголови Єврокомісії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "корупцію на всіх рівнях суспільства" в Україні.

Свій коментар Єрмак надав у інтерв’ю Politico.

Зауважимо, нещодавно Юнкер заявив, що Україна "непридатна" для членства у Євросоюзі, оскільки "корумпована на всіх рівнях суспільства".

Керівник ОП заявив, що "категорично відкидає такі твердження".

"Я не пам’ятаю, щоб пан Юнкер відвідував Україну за останні кілька років. Тому мені трохи дивно чути ці слова від нього. Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована", – сказав Єрмак.

"Ці виклики трапляються в усьому світі, але не могли б ви навести мені приклад ще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої війни зробила б реформи такого масштабу?" – додав він.

До слова, у цьому ж інтерв’ю Єрмак заявив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС найближчим часом, і візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва 4 листопада – гарний знак для держави.

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