Єрмак відзвітував про свою поїздку до США та переговори

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про свою поїздку до США, де він провів низку переговорів.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Він заявив, що за два дні провів зустрічі та переговори з ключовими людьми у команді новообраного президента Дональда Трампа та з представниками ділових кіл країни.

"Поки без прізвищ - джентльменська домовленість. Передав прапори України, підписані воїнами наших героїчних бригад, які зараз на передовій найбільшої війни у Європі з часів Другої світової - 95 ОДШб, 92-ї, 80-ї, 57-ї та 3-ї ОШБр. Детально розповів про ситуацію на фронті", - заявив Єрмак.

Він заявив, що у Білому домі провів переговори з радником президента Джо Байдена Джейком Салліваном.

Крім того, голова Офісу президента провів зустріч з очільником Гельсінської комісії, співголовою Конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та лідером республіканців у Сенаті США Мітчем МакКоннеллом.

"Мав зустріч із заступником державного секретаря США Дж.Бассом. Крім того, зустрівся з ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, представниками демократичної партії. Був радий бачити Гакіма Джеффріса, який є лідером демократичної партії в Палаті представників Конгресу США. Мав бесіду з філантропом та справжнім другом України Вільямом Альбертом "Біллом" Акманом, а також з іншим представниками бізнесових кіл США. Дякую союзникам. Далі буде", - йдеться у дописі Єрмака.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру.

Крім того, ми раніше інформували, що Єрмак у США провів зустріч з високопоставленими радниками Трампа.

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