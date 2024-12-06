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Єрмак відзвітував про свою поїздку до США та переговори

Єрмак відзвітував про свою поїздку до США та переговори

Андрій Єрмак відзвітував про поїздку до США / Фото: Сайт президента України

Делегація України пробула у США два дні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про свою поїздку до США, де він провів низку переговорів.

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

Він заявив, що за два дні провів зустрічі та переговори з ключовими людьми у команді новообраного президента Дональда Трампа та з представниками ділових кіл країни.

"Поки без прізвищ - джентльменська домовленість. Передав прапори України, підписані воїнами наших героїчних бригад, які зараз на передовій найбільшої війни у Європі з часів Другої світової - 95 ОДШб, 92-ї, 80-ї, 57-ї та 3-ї ОШБр. Детально розповів про ситуацію на фронті", - заявив Єрмак.

Він заявив, що у Білому домі провів переговори з радником президента Джо Байдена Джейком Салліваном.

Крім того, голова Офісу президента провів зустріч з очільником Гельсінської комісії, співголовою Конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та лідером республіканців у Сенаті США Мітчем МакКоннеллом.

"Мав зустріч із заступником державного секретаря США Дж.Бассом. Крім того, зустрівся з ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, представниками демократичної партії. Був радий бачити Гакіма Джеффріса, який є лідером демократичної партії в Палаті представників Конгресу США. Мав бесіду з філантропом та справжнім другом України Вільямом Альбертом "Біллом" Акманом, а також з іншим представниками бізнесових кіл США. Дякую союзникам. Далі буде", - йдеться у дописі Єрмака.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру.

Крім того, ми раніше інформували, що Єрмак у США провів зустріч з високопоставленими радниками Трампа.

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